الصحة: خروج 8 حالات من مصابي "ديرب نجم" بعد تماثلهم للشفاء

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خروج 8 حالات من مستشفى الزقازيق الجامعي، من بين مصابي حادث الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء.

وقال "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، الأحد، إنه تتبقى 3 حالات بمستشفى الزقازيق الجامعي يخضعون للعلاج حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المنتظر خروج حالتين خلال ساعات قليلة بعد تحسن حالتهما، فيما تتبقى حالة واحدة تتواجد بالرعاية المركزة.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كلفت الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مصابين اثنين متواجدان بمستشفى التيسير الخاص؛ للاطمئنان على حالتهما الصحية، وموافاة الوزيرة بتقرير عن هذه الحالات.

يأتي ذلك على خلفية وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 أخرين خلال تلقيهم جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية أمس .