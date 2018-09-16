رئيس الاتحاد الأوروبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، دونالد دوسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتباحثا حول العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة قضايا مكافحة الإرهاب، والجهود التي بذلت في هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات للعلاقات المشتركة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وسبل تنميتها خلال الفترات القادمة في مختلف المجالات.