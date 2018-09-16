أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

رئيس الاتحاد الأوروبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

04:07 م الأحد 16 سبتمبر 2018
رئيس الاتحاد الأوروبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

دونالد دوسك رئيس الاتحاد الأوروبي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، دونالد دوسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتباحثا حول العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة قضايا مكافحة الإرهاب، والجهود التي بذلت في هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات للعلاقات المشتركة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وسبل تنميتها خلال الفترات القادمة في مختلف المجالات.

مطار القاهرة الدولي الاتحاد الأوروبي السيسي مكافحة الإرهاب

الخبر التالى:

مطار القاهرة يتابع ركاب 18 دولة صحيًا خوفا من "الكوليرا"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان