مطار القاهرة يتابع ركاب 18 دولة صحيًا خوفا من "الكوليرا"

كتب- طه عبيد:

تلقت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منشورا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من 18 دولة إفريقية وآسيوية، بسبب انتشار مرض الكوليرا.

وصلت تعليمات بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من "السودان، جنوب السودان، اليمن، نيجيريا، كينيا، أنجولا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بورندي، إثيوبيا، الصومال، تشاد، زامبيا، أوغندا، مالاوي، موزمبيق ، نامبيا، الجزائر" بطريقة مباشر أو غير مباشرة، بسبب ظهور حالت الكوليرا، وهي مرض يعاني الشخص المصاب به من إسهال حاد مائي غير مؤلم، متكرر، وقد يكون مصحوبا بقيء.

وتجري السلطات بالمطار الفرز الصحي للركاب القادمين من هذه الدول دون استثناءات، واتخاذ أقصى أنواع الحذر في التعامل مع الحالات المشتبه فيها، وتحويلها لمستشفى الحميات، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، وتحرير كروت الصحة العامة للقادمين من تلك الدول بما في ذلك الأطفال، وتسجيلها بقاعدة البيانات، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة، وتوزيع كروت الإرشاد الصحية.

كما تعدم الأجهزة المعنية المأكولات والمشروبات، الموجودة مع المرضى، أن لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها، إضافة لتطهير وسيلة النقل في حال وجود حالة اشتباه، ويمنع تفريغ أي أسماك قادمة من البلاد الموبوءة بالمرض، ما لم تكن مصحوبة بشهادة تدل علي أنها خالية من سمات الكوليرا.