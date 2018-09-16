نائب وزير التعليم: دربنا 128 ألف معلم على النظام الجديد ونبدأ الموجة الثانية أكتوبر المقبل

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة استهدفت تدريب 128 ألف معلم ومعلمة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، تمهيدا لتطبيق نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، ونظام الثانوية المعدل، لافتا إلى أن الوزارة انتهت في أغسطس الماضي بالفعل من تدريب معلمي الصفوف الأولى، وتنتهي يوم الأربعاء المقبل من تدريب معلمي الصف الأول الثانوي.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات منظومة التعليم.

وأوضح عمر أن عدد ال128 ألف معلم منقسمون إلى: 76 ألفا و 735 معلم بالمدارس الحكومية، 870 معلما بالمدارس القومية، 1000 بالمدارس اليابانية، 13 ألفا و185 معلما بالمدارس الخاصة، 11 ألف بالمدارس التجريبية، 23 ألفا و700 معلم بالمدارس التجريبية، و2100 معلم بالمدارس التابعة للكنيسة.

ولفت عمر إلى أن الوزارة بدأت تطبيق منظومة التدريب في أغسطس الماضي وتستكر حتى مايو 2019، مشيرا إلى بدء الموجة الثانية من التدريب في أكتوبر المقبل، ولافتا إلى إتاحة تلفرصة لمعلمي المدارس الخاصة الذين لم يتقدموا للمرحلة الأولى من التدريب، للتقدم من خلال موقع الوزارة.

وأكد عمر أن الوزارة لم تنفق مليما واحدا من موازنة التعليم ولا من قروض حصلت عليها الوزارة لدعم التعليم، ولكن تم صرفها من المنح المقدمة للدولة المصرية والتي كانت تنفق في أوجه بعيدة عن التعليم، مثل منحة الوكالة الأمريكية التي حصلت عليها مصر في ديسمبر الماضي بقيمة 15 مليون دولار.

وأشار عمر إلى أن الوزارة تقيس مهارات المعلمين قبل بدء التدريب وبعده؛ لضمان وصول المعلومة إلى كل معلم، وطباعة دليل المعلم في كل المواد ليكون مرشدا للمعلمين خلال التدريس.

وعن "الفيديوهات" التي انتشرت عن تدريبات المعلمين، قال عمر، إن هذه الفيديوهات لا علاقة لها بالتدريبات الحقيقية، ولكنها كانت تتم في بعض المدارس بعيدا عن التدريبات الحقيقية.

ولفت نائب وزير التعليم، إلى تدشين تطبيق للمعلمين للتواصل مع الوزارة، ومدونة للمعلمين لتدوين تجاربهم داخل الفصول والاستفادة من بعضهم البعض.

وتابع عمر بأن الوزارة تستعد لتدريب معلمي الصفين الثاني والثالث الابتدائي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عن برنامج القرائية الذي أكد نجاحه وحاجتهة لمزيد من التنسيق، مشيرا إلى تحويله إلى برنامج تنمية مهارات الطفل في السنوات الأولى من 1 إلى 3 ابتدائي.

وفي أكتوبر المقبل، تدمج الوزارة برنامج المعلمون أولا مع برامج تدريب وتطوير أداء المعلمين الموجودة حاليا.