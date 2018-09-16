"التعليم": منع التدخين والهواتف المحمولة بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري بشأن الضوابط المقرر تطبيقها في المدارس بدءا من العام الدراسي 2018/2019.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات منظومة التعليم.

وأضاف عمر أنه من بين تلك الضوابط منع التدخين داخل المدارس ومنع الهواتف المحمولة.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بالتجاوب مع التعليمات ضمانا لإنجاح المنظومة.