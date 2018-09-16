نائب وزير التعليم يبحث مع معلمي المدارس اليابانية أزمة الرواتب

كتب-ياسمين محمد:

يجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الأحد، بمعلمي المدارس اليابانية، الذين يجري تدرييهم على أنشطة " التوكاتسو" بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، للتعرف على آرائهم في التدريب، وبحث مشكلاتهم، خاصة المتعلقة بما أثير، أمس السبت، حول عدم رضاهم عن الرواتب المقررة لهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا حول انسحاب عدد من معلمي المدارس اليابانية، من التدريب، اعتراضا على الرواتب التي حددتها الوزارة.

وعلم المدرسون، أن الوزارة ستتعاقد معهم بنظام الإعارة الداخلية، مقابل مكافأة شهرية شاملة، وهو ما اعتبروه بخسًا لحقوقهم المادية، إذا ما قورنت بالجهد المطلوب منهم بذله.

وقال الدكتور محمد عمر، إنه سيجتمع مع المعلمين لتوضيح حقائق المرتبات لهم، لأنه ربما تكون المعلومات وصلت لهم بشكل خاطئ.

ويخضع نحو 1000 معلم ووكيل ومدير مدرسة قبلوا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، للتدريب على أنشطة " التوكاتسو" اليابانية، والذي بدأ منذ الجمعة الماضية ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتدخل 33 مدرسة مصرية يابانية، الخدمة في العام الدراسي الجديد 2018/2019.