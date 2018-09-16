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رئيس جامعة الأزهر: سأستقبل الطلاب أمام البوابة الرئيسية أول أيام العام الدراسي

01:11 م الأحد 16 سبتمبر 2018
رئيس جامعة الأزهر: سأستقبل الطلاب أمام البوابة الرئيسية أول أيام العام الدراسي

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الكليات بالقاهرة والأقاليم أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل.

وأضاف المحرصاوي في تصريحات لمصراوي، أنه سيستقبل الطلاب والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد على البوابة الرئيسية بفرعي البنين والبنات، يوم السبت المقبل، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه أًصدر تعليماته لعمداء الكليات بالعمل على بدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والحرص على أن يكونوا قدوة للطلاب، وضرورة المحافظة على الوقت.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، عن مفاجأة للطلاب، في أول أيام العام الدراسي.

جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد محمد المحرصاوي

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