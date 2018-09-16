الصحة: إصابة 20 مواطنا في حادث بطريق "القطامية- السخنة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 20 مواطنا، فى حادث تصادم "مينى باص" مع سيارة ملاكى وإنحرافه عن الطريق، بالطريق الدائرى مدخل طريق القطاميه العين السخنه إتجاه التجمع الخامس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي.

وذكر مجاهد أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح، و كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.