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​وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة إجراءات تطبيق "التأمين الشامل"

09:20 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
​وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة إجراءات تطبيق "التأمين الشامل"

وزيرة الصحة د. هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد أولى المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، للوقوف على جاهزية المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة لمحافظة بورسعيد، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات سواء للوحدات الصحية و التى تعتبر نواه التأمين الصحي الجديد، أو المستشفيات، والإسراع في المعدلات الزمنية طبقا للخطط الموضوعة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس فى هذا الشأن.

وأشار مجاهد إلى أن الزيارة ستتضمن وحدة صحة بور فؤاد 2، ومستشفيات بور فؤاد، وبورسعيد العام، والتضامن، والنصر، بالإضافة إلى المقر الجديد للتأمين الصحي والذى يشمل الهيئات الثلاث الجديدة" تقديم الخدمة، والرقابة والمتابعة، والتمويل والاشتراكات".

وزارة الصحة بورسعيد التأمين الصحي الشامل هالة زايد خالد مجاهد
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