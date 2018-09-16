وزير الكهرباء لمصراوي: لأول مرة حصر مناطق "الفاتورات الخاطئة"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يوجد مشكلات تؤثر على انتظام واستقرار شبكة التوزيع خصوصا في منطقة الصعيد.

وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع، والشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذان خطة بـ37 مليار جنيه، لتدعيم وتقوية وتطوير شبكات النقل والتوزيع بمختلف المناطق، لمنع وجود آية مشكلات في المستقبل.

وتابع: "نسابق الزمن لتطوير الشبكات من نقل وتوزيع".

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد لقاءًا مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح الوزارة، وأن ذلك يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء منذ سنوات.

وأشار إلى سيبحث موقف المديونيات المستحقة للوزارة على الشركات الحكومية، وكيفية سدادها سواء من خلال مبالغ مالية، أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها.

وأكد أنه يتابع بمنتهى الدقة ما يثار بشأن فواتير الكهرباء، وأنه أعطى تعليمات مباشرة لرؤساء شركات التوزيع بضرورة المراجعة الدقيقة للقراءات قبل طباعة فاتورة الاستهلاك الشهرية، لضمان عدم وجود أي شكوى أو خطأ.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى سيتم حصر المناطق التي لا يوجد بها أي شكاوى من أخطاء أو قراءات شاذة؛ ومنح مكافآت خاصة لكشاف المنطقة والمحصل الذين لا يوجد مشاكل بمناطقهم.