بالأرقام.. تقرير يكشف إجمالي صادرات مصر الزراعية في الـ9 أشهر الماضي

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي الصادرات المصرية لجميع الأصناف الزراعية المصرية لجميع دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بلغت الصادرات 4 ملايين و408 ألف و26 طنًا خلال الفترة بين 1 يناير الماضي، وحتى 10 سبتمبر الجاري، حيث جاءت "الموالح"، في المركز الأول، حيث بلغت 1 مليون و601 ألف و8006 طناً، مقارنة بالعام الماضي التى بلغ مليون و529 ألف و136 طنًا للعام الماضي.

واحتل محصول البطاطس المركز الثاني في الترتيب، حيث صدرت مصر، 75 ألف و747 طنًا، وجاء في المركز الثالث محصول البصل الذي بلغ 25 ألف و340 طنًا.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن معدلات التصدير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تضمنت فتح أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة لاتباع منظومة التكويد التي أتاحت معرفة المزراع المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المخالفة.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن الحجر الزراعي المصري يطبق كافة المعاير والشروط العالمية، للحد من مخاطر التصدير المخالف، مشدداً على الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات وعمليات ضيط العلامات التجارية من أجل تفادي حظر أي منتج مصري.

ونوه بضرورة الالتزام المصدرين بتعليمات الوزارة الخاصة بالجودة، مؤكدًا على عدم وجود إي تحفظ أو حظر لشحنات مصرية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت قطب هام للتصدير في دول آسيا، حيث فتحت أسواق في الصين للمرة الأولي لتصدير العنب المجفف ومن قبلها فيتنام وباكستان