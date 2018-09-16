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​إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر نقص فيتامين "د".. اليوم

03:00 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
​إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر نقص فيتامين "د".. اليوم

كتب- أحمد جمعة:
ينظم المجلس القومي للمرأة، مؤتمرًا صحفيًا الأحد، بحضور عدد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، لإعلان إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر نقص فيتامين "د" وتأثيره على الصحة، التي يرعاها المجلس بالمشاركة مع إحدى شركات الأدوية.

يشارك في المؤتمر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وأستاذ طب العظام بجامعة القاهرة، والدكتور عادل محمود رئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بطب عين شمس.

ويشارك أيضًا الدكتور تيمور الحسيني أستاذ أمراض العظام بطب عين شمس، والدكتور عباس عرابي رئيس المنتدي العربي لأمراض السكر، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس الجمعية المصرية للقلب.

وأثبتت الدراسات أن نقص فيتامين "د" يتسبب فى أمراض العظام لدى السيدات خاصة فى سن متأخرة، ويتسبب فى مرض الكساح لدى الأطفال، إضافة إلى وجود علاقة بينه وبين أمراض خطيرة مثل أمراض القلب وأورام الثدى ومرض التصلب المتعدد.

فيتامين د التصلب المتعدد مخاطر نقص الفيتامينات المجلس القومي للمرأة

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