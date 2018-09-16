"البيئة" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على الأوزون

القاهرة - مصراوي:

تنظم وزارة البيئة، اليوم الأحد، احتفالية كبرى، بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة نجحت في التخلص من نحو 99% من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، حيث إن المشروعات التي تطبقها البلاد للحفاظ على طبقة الأوزون، تهدف إلى بناء قدرات الصناعة الوطنية، والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة، وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية، وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات المصاحبة لاستخدام البدائل الرفيقة بالمناخ والصديقة للبيئة.