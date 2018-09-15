مساعد وزير التموين: 18 معرضًا جديدًا لمستلزمات المدارس بالمحافظات

كتب- محمد جمعة:

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس" الذي تنظمه الوزارة بأرض المعارض في مدينة نصر، يقدم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على مساحة 7000 متر.

وأضاف حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، مساء السبت، أن الوزارة ستنظم 18 معرضًا آخرين على مستوى الجمهورية سيجري الإعلان عن أماكنهم في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.

وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح معرض "أهلا مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة ومنتجات أخرى، من يوم 19 سبتمبر الجارى بأرض المعارض بمدينة نصر وسيستمر حتى بعد دخول الدراسة.