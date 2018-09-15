محافظة القاهرة: إزالة عقار مخالف من 10 طوابق بالمعصرة

القاهرة - أ ش أ:

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، في إزالة عقار من 10 طوابق مقام بالمخالفة وبدون ترخيص بشارع الكابلات بالمعصرة وصادر له قرارات إزالة ومحاضر ضد المالك بايقاف الأعمال.

وصرح اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة حي المعصرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر بإزالة الأدوار وإيقاف الأعمال ضد مالك العقار لاصراره علي مخالفة القانون واستكمال المباني.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق لإزالة المخالفة بالكامل وإعادة الشئ لأصله مع إخلاء بعض الوحدات التي قام المالك بتسكينها، مهيبا بالمتضررين بالتوجه للنائب العام وتقديم البلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم وبيع الوهم لهم حفاظا علي حقوقهم.