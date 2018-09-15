طلب برلماني لعقد جلسة مع وزيرة الصحة لمناقشة حادث "ديرب نجم"

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حادث مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ليس أمرا هينا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بحاجة إلى تمويل ورقابة.

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه طلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقد جلسة طارئة، قبل دور الانعقاد مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث واقعة "ديرب نجم".

وطالب بصيانة دورية لجميع مراكز الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن مبلغ الصيانة الموجه لمراكز غسيل الكلي ضعيف للغاية.

وقال إنه يحمل المسئولية الكاملة لوزارة الصحة فيما حدث بديرب نجم.