"السويدي" يعلن عدم ترشحه لرئاسة "دعم مصر": لتجديد الدماء وخلق الكوادر

القاهرة - مصراوي:

أعلن النائب محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، عدم ترشحه مجددا لرئاسة الائتلاف في الدورة المقبلة، وإفساح الطريق أمام الكوادر الجديدة.

ودعا السويدي أعضاء الائتلاف في بيان اليوم السبت، لحضور جمعية عمومية يوم 17 سبتمبر الجاري لاختيار رئيس جديد للائتلاف.

وقال السويدي في بيانه: "طبقا لنهج الائتلاف الخاص بخلق كوادر جديدة، وتجديد دمائه فإنني أعلن من الآن وقبل انتهاء فترة رئاسة الائتلاف، عدم ترشحي مرة أخرى لمنصب رئيس الائتلاف، وسأظل متواجد داخل الائتلاف في المكتب السياسي، طبقا للائحة كرئيس سابق".

وأضاف: "أود أن أشكر جميع أعضاء المكتب السياسي، ومسئولي التواصل، وجميع أعضاء الائتلاف وفريق العمل بالكامل داخل الهيئة البرلمانية، على ما بزلوه في الفترة الماضية".

وتابع: "أدعو الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين المقبل؛ لاختيار رئيس الائتلاف الجديد".