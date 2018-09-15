مُتحدث الوزراء: مدبولي وجه المحافظين بالتواصل مع المسؤولين عبر "الهاتف"

كتب- محمد جمعة:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه المحافظين بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وبذل الجهد لحلها، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين الذي ترأسه رئيس الوزراء.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، مساء السبت، أن مدبولي شدد على ضرورة عمل المحافظين في الشارع ومتابعة المشروعات الجارية في محافظاتهم لإنجازها وإحداث سرعة في الآداء والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة، متابعًا: "مدبولي وجه المحافظين بأنهم عملهم لن يكون مكتبيًا".

وذكر سلطان أن رئيس الوزراء طلب من المحافظين التواصل المباشر بين المسؤولين عبر الهاتف وخلافه لحل المشاكل دون انتظار وسائل الاتصال التقليدية التي تعتمد على الخطابات.

وأشار إلى أن الاجتماع شدد على أهمية نظافة المدن والشوراع، وتنظيم مسابقة لأفضل مدينة وقرية، وإدارة المشاكل بأسلوب مبتكر وخارج الصندوق.