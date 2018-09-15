بالفيديو.. "البيئة" تكثف من إجراءاتها لحماية "الغابة المتحجرة"

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع فيس بوك، اليوم السبت، فيديو توضيحيا لعدد من الإجراءات الخاصة بحماية محمية الغابة المتحجرة.

وتقع محمية الغابة المتحجرة بقلب منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بجانب الجامعة الألمانية.

وتعرضت المحمية إلي قطع أشجارها التى تعد أثرا قوميا، ونهبت رمالها خلال أحداث 2011.

.وتسعي وزارة البيئة إلى استعادة المحمية من جديد، من خلال التعاقد مع أكبر شركات الأمن، لحماية المتبقي من المحمية من النهب والسرقة ليلاً ونهارًا.