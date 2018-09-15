رئيس الوزراء: كُتيب لكل محافظ يتضمن الموقف التنفيذي لمشروعات محافظته

كتب- محمد غايات:

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس المحافظين تم تسليم كل محافظ كُتيباً يتضمن بياناً بالموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في شتي المجالات في كل محافظة من محافظات الجمهورية حتى 30 يونيو 2018، بما في ذلك الموقف العام للمشروعات، وأهم المشروعات المنفذة، وكذا الجاري تنفيذها، هذا فضلاً عن المشروعات المتعثر تنفيذها وترتيب أولوياتها وفقاً لاحتياجات كل محافظة، وموقف إزالة التعديات في كل محافظة.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، في بيان،: أعدت هذا الكُتيب أمانة متابعة المشروعات في مجلس الوزراء، في إطار الحرص الذي توليه الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المختلفة في كل المجالات من خلال المتابعة الدورية والتنسيق الذي يتم بين مختلف المسئولين في الوزارات والهيئات والجهات المعنية، للتأكد من تقدم سير العمل في مختلف المشروعات، والانتهاء من تنفيذها وفقاً للمواعيد المتفق عليها بما يضمن توفير المزيد من الدعم لخطط الدولة وجهودها المتنوعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 والنهوض بالاقتصاد القومي إلي افاق أرحب وكذا بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.

وأكد أن هذا الكتيب سيعطي صورة تفصيلية لكل محافظ عن كل المشروعات التي نفذت في محافظته، وكذا الجرى تنفيذها.