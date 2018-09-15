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تواجد أمني بنزلات دائري قليوب لمنع سيارات النقل من استخدام الدائري

11:35 ص السبت 15 سبتمبر 2018
تواجد أمني بنزلات دائري قليوب لمنع سيارات النقل من استخدام الدائري

تواجد أمني مطلع طريق دائري قليوب

كتب- محمد نصار:

انتشرت عدد من سيارات الإدارة العامة للمرور، على مداخل الوصلات الرابطة بين طريق مصر الإسكندرية الزراعي ودائري قليوب، وذلك لمنع سيارات النقل الثقيل من السير على الطريق الدائري، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به في الساعة السادسة من صباح اليوم.

كان مجلس الوزراء، أكد أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم؛ لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها على 5 أطنان، عليه يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح مجلس الوزراء أن هناك تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.

سيارات النقل الإدارة العامة للمرور طريق مصر الإسكندرية الزراعي الطريق الدائري حظر سير مجلس الوزراء

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