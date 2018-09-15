"البيئة": ضبط 95 صقرا بمحمية علبة قبل الاتجار غير المشروع بها

القاهرة- أ ش أ:

تمكن فريق عمل إدارة محمية علبة بقطاع حماية الطبيعة من ضبط وإنقاذ 95 صقرا من الأنواع المهددة بالانقراض والتى تعد من أكبر الضبطيات فى تاريخ محمية علبة الطبيعية جنوب محافظة البحر الأحمر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وقبل بيعها بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

يأتى ذلك استمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

واوضحت وزارة البيئة فى بيان اليوم (السبت) أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة، كما تم صدور قرار وكيل النائب العام لإدارة محمية علبة لإتخاذ شئونها حيال هذه الصقور، وفور صدور القرار تم تشكيل لجنة من إدارة المحمية لإعادة الصقور المضبوطة لموائلها الطبيعية وذلك بعد فحصها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية حيث تم إطلاقها.

من جهة أخرى، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة تلوث زيتى بالأسكندرية، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود بقعة سولار على رصيف 67 بميناء الأسكندرية.

وعلى الفور تم إرسال لجنة عاجلة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين من المعاينة وجود طبقة رقيقة لامعة من السولار تبلغ مساحتها حوالى (3 أمتارعرض، 30 متر طول) ناجمة عن ثقب في أحد تنكات السولار الموجوده على إحدي السفن ما أدى إلى تسرب السولار إلى المسطح المائى.

ونسقت اللجنة المشكلة مع إدارة الميناء لإزالة التلوث، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.​