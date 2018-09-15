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اليوم.. بدء تطبيق حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائري

05:35 ص السبت 15 سبتمبر 2018
اليوم.. بدء تطبيق حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائري

أرشيفية

القاهرة- مصراوي:

يبدأ مجلس الوزراء، في السادسة من صباح اليوم السبت، تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حتى منتصف الليل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال اجتماع الحكومة، إن القرار سيسهم في تخفيف الضغط المروري على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35%.

وأوضح "مدبولي"، أن هناك تنسيقًا بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، لافتًا إلى أن هناك عقوبات لكل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار.

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