حدث ليلًا.. حريق بقطار قنا والحكومة تحذر.. ومدرب توتنهام: لن أقتل صلاح

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، عددًا من الأحداث على المستوى المحلي والدولي، أبرزها، حريق في جرار قطار بقنا دون إصابات، وتعادل الأهلي سلبيًا مع حورية الغيني، في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد مصراوي أهم الأحداث التي وقعت ليلة أمس.

حريق في جرار قطار بقنا دون إصابات

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