مناقشة "رهانات المسرح المصري" في مقر "كُتاب مصر".. الثلاثاء

كتب- محمد عاطف:

يستضيف اتحاد كتاب مصر، الثلاثاء المقبل، الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، مع عدد من النقاد المصريين والمغاربة والعرب لمناقشة كتابه الجديد "رهانات المسرح المصري".

يشار إلى أن الاتحاد، نظم الجمعة، ندوة حضرها عدد من النقاد المغاربة والعرب للإدلاء بشهاداتهم حول الإبداع المسرحي والدرامي المصري ممثلا بأعمال المسرحي والروائي الكبير السيد حافظ.

وتناول الحضور مفهوم التجريب، وأهمية المسرح، وكتابات السيد حافظ التجريبية المسرحية، وقدم كل من النقاد والمؤلف المغربي الكبير صاحب بيان المسرح الاحتفالي الدكتور عبد الكريم برشيد رؤيته حول التجريب المسرحي، وعلاقته بالسيد حافظ، كما قدم الناقد الدكتور عبد الرحمن بن زيدان رؤية عميقة حول مفهومه للتجريب مشيرا إلى علاقته بأعمال السيد حافظ.