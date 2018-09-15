لليوم الثاني.. موقع التنسيق يلتقي طلبات "تحويل" طلاب الدبلومات الفنية

كتب- محمد قاسم:

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، في تلقي طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات، من طلاب الشهادات الفنية بعد إعلان نتيجة التنسيق أول أمس.

ولتسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات.. اضغط هنا

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإن باب التسجيل مستمر حتى يوم الإثنين المقبل 17 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأضاف البيان أن 175725 طالبًا وطالبة من الشهادات الفنية، بنظامي 3- 5 سنوات، والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، وقبل 171160 طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.