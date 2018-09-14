الحكومة تحذر السائقين قبل ساعات من تطبيق حظر "النقل الثقيل" -فيديو

كتب- محمد قاسم:

أكد مجلس الوزراء، أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجداً أمنياً ومرورياً مكثفاً على مدار اليوم لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان عليه يومياً من الساعة 6.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتباراً من غدا السبت.

وأكد المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار مشيرًا إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.