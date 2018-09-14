أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الحكومة تحذر السائقين قبل ساعات من تطبيق حظر "النقل الثقيل" -فيديو

11:59 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
الحكومة تحذر السائقين قبل ساعات من تطبيق حظر "النقل الثقيل" -فيديو

أرشيفية

كتب- محمد قاسم:

أكد مجلس الوزراء، أن الطريق الدائرى الإقليمى سيشهد تواجداً أمنياً ومرورياً مكثفاً على مدار اليوم لتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان عليه يومياً من الساعة 6.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتباراً من غدا السبت.

وأكد المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ القرار مشيرًا إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.

مجلس الوزراء الطريق الدائرى سيارات النقل قرار الحظر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان