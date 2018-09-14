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وزيرا خارجية اليونان وقبرص يغادران القاهرة بعد لقاء شكري

09:25 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
وزيرا خارجية اليونان وقبرص يغادران القاهرة بعد لقاء شكري

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، والقبرصى نيكوس خريستوذوليديس، بعد زيارة إلى القاهرة استغرقت عدة ساعات.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة الخاصة التي وصلوا فيها عصر اليوم .

يذكر أن الوزيرين وصلا القاهرة للقاء سامح شكري وزير الخارجية، لبحث عددا من القضايا المهمة، منها العلاقات الثنائية بين اليونان قبرص ومصر والتعاون الثلاثى بين البلدين واليونان وقضايا الطاقة ومشكلة قبرص.

مطار القاهرة الدولي نيكوس كوتزياس نيكوس خريستوذوليديس سامح شكري العلاقات الثنائية

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