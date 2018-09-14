الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي

القاهرة- أ ش أ:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء الجمعة، من مستشار النمسا سيباستيان كورتز، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار النمساوي عبر عن رغبته في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات.. مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وكذا الخطوات الثابتة التي تنتهجها للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن جهود مصر الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك جهودها الناجحة في مواجهة الهجرة غير المشروعة لأوروبا عبر حدودها، مؤكدا أن النمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكا محوريا تعول على دوره المركزي والفاعل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين دوله.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على متانة وقوة العلاقات التي تجمع مصر والنمسا وتوفر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي أوضح جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذا ضبط الحدود البرية والبحرية، وهو الأمر الذي أسفر عن عدم تسجيل أي حالة للهجرة غير المشروعة لأوروبا من السواحل المصرية منذ شهر سبتمبر 2016، فضلا عن استضافة مصر لملايين من اللاجئين من جنسيات متعددة داخل محافظات مصر يعيشون بشكل طبيعي مع الشعب المصري.