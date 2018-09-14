"ON sport": مفاجآت سارة بمناسبة مرور عامين على انطلاق القناة

كتب- مصطفى علي:

أعلنت قناة أون سبورت عن مفاجآت سارة للجمهور المصري والعربي وكل متابعيها، وذلك خلال احتفالية تنطلق مساء اليوم الجمعة وتمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بمناسبة مرور عامين على انطلاق القناة.

وجاء برنامج القناة على مدار اليوم كالتالي:

- عرض سلسلة من أهم التغطيات الحصرية والحقوق التي حصلت عليها القناة خلال العامين الماضيين.

- عقب انتهاء إذاعة بطولة كأس ديفيز على الهواء مباشرة في الثانية والنصف ظهرا، عرضت القناة ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي العام الماضي التي سجل فيها محمد صلاح هدفا مميزًا، ثم تم عرض ملخص لبطولة تحدي الباراموتور 2017 والتي أقيمت بالفيوم وكانت إحدى التغطيات الحصرية للقناة.

- في الثالثة والربع عصرًا تم عرض ملخص لمباراة بنفيكا وفيتوريا جمياريش بنهائي كأس البرتغال 2017.

- في الثالثة وأربعين دقيقة تم عرض ملخص لماراثون زايد بالأقصر 2018.

- وكانت جماهير الأهلي والزمالك على موعد مع استعادة ذكريات لقاء قطبي الكرة المصرية بالسوبر المصري 2017 وذلك في الثالثة وخمسون دقيقة.

- أما الرابعة وعشرون دقيقة عُرض ملخص لمباراة الأرجنتين وروسيا بنهائي بطولة العالم للكرة الطائرة دون 23 عام 2017.

- ولعشاق الكرة الأوروبية تم عرض ملخص لمباراة برشلونة وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي في الرابعة والنصف عصرا.

- وفي الرابعة وخمسون دقيقة تم عرض ملخص لمباراة مصر وجنوب إفريقيا بنهائي بطولة الأمم الإفريقية لهوكي الرجال 2017.

- في تمام الخامسة مساء تم عرض ملخص لمباراة كلاسيكو الأرض بذهاب السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

- في الخامسة وعشرون دقيقة عُرض ملخص لمباراة الأهلي وليبولو بنهائي إفريقيا لكرة السلة للأندية رجال 2016.

- فى الخامسة والنصف عُرض ملخص لنهائي البطولة العربية لكرة القدم بين الفيصلي والترجي 2017.

- في السادسة إلا خمس دقائق يعرض ملخص لمباراة الأهلي والمصري بالسوبر المصري لكرة القدم 2018.

- في السادسة والنصف عُرض ملخص لمباراة مصر وتونس بنهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2018.

- عادت المتعة والإثارة في السادسة وأربعون دقيقة بعرض ملخص لإياب السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

- في السابعة وعشر دقائق تم عرض ملخص لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات إفريقيا لكرة الصالات المؤهلة لأوليمبياد الشباب 2019.

- في السابعة وعشرون دقيقة جاء موعد فقرة الأهداف الذهبية، حيث عُرض أهداف منتخب مصر في غانا وأوغندا والكونغو بتصفيات إفريقيا لمونديال روسيا 2018.

- فب السابعة والنصف عُرض ملخص حفلات تتويج محمد صلاح بجوائز الأفضل موسم 2017 – 2018 من الـbbc والـcaf والـpfa.

- في تمام الثامنة مساء تنطلق الاحتفالية من خلال بث مباشر ومفتوح مع كل نجوم من مقدمين، ومحللين، ومذيعين، ومراسلين واستعراض لما تم إنجازه خلال العام الثاني من عمر القناة.

- يتم خلال هذه الاحتفالية الإعلان عن المفاجآت السارة للجمهور، وتستمر هذه الفقرة المفتوحة حتى الواحدة صباحا.

وأوضحت القناة، في بيان لها، أن الفقرات لن تتوقف بعد الاحتفالية، حيث يُعرض في الواحدة من صباح السبت مباراة أرسنال وتشيلسي بنهائي كأس إنجلترا ٢٠١٧. في الثالثة صباحًا يُعرض نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات بين الأهلي وقرطاج.

تختتم الفقرات في الرابعة والنصف فجر السبت بعرض ملخص الجولة الأولى لعام 2018 من بطولة rev it up للدريفت (سيار ات).