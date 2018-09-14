البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في نيويورك بالولايات المتحدة

نيويورك- أ ش أ:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والأنبا انطونيوس، بكوينز في نيويورك.

وترأس البابا تواضروس القداس في الكنيسة المدشنة حديثا، بحضور عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحضر القداس عدد كبير من شعب الكنيسة القبطية في الولايات المتحدة، بدعوات مسبقة، أعدت قبل وصول البطريرك بفترة قليلة.

وكان البابا تواضروس التقى كهنة نيويورك ونيوجيرسي في المقر البابوى بنيوجيرسى، وكشف أنه سيزور الإيبارشيات الحديثة في الولايات المتحدة العام المقبل.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رعوية تستمر عدة أسابيع، واستقبله عدد كبير من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.