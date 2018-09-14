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    "كتاب مصر" يستضيف مبدعي المغرب للحديث عن مسرح السيد حافظ

    07:03 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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    كتب- محمد عاطف:

    نظم اتحاد كتاب مصر، ندوة حضرها عدد من النقاد المغاربة والعرب للإدلاء بشهاداتهم حول الإبداع المسرحي والدرامي المصري ممثلا بأعمال المسرحي والروائي الكبير السيد حافظ.

    وتناول الحضور مفهوم التجريب، وأهمية المسرح، وكتابات السيد حافظ التجريبية المسرحية، حيث قدم كل من النقاد والمؤلف المغربي الكبير صاحب بيان المسرح الاحتفالي د. عبد الكريم برشيد رؤيته حول التجريب المسرحي، وعلاقته بالسيد حافظ، كما قدم الناقد د. عبد الرحمن بن زيدان رؤية عميقة حول مفهومه للتجريب مشيرا إلى علاقته بأعمال السيد حافظ.

    كما قدم الناقد المغربي د. مصطفى رمضاني، رؤية نظرية لا تخلو من إحالات عن التجريب المسرحي ومفهوم الحداثة.

    على جانب آخر، يستضيف الاتحاد، الثلاثاء القادم د. عبد الرحمن بن زيدان مع ثلة من النقاد المصريين والمغاربة والعرب لمناقشة كتابه الجديد "رهانات المسرح المصري".

    كتاب مصر النقاد المغاربة مسرح السيد حافظ

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