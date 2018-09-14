اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية: لجنة حظر التدخين رفضت مطالبنا.. ونشعر بخيبة أمل

كتب- محمد قاسم:

قال اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، إن مفاوضاته مع لجنة الجامعة المشكلة لمنع التدخين داخل حرم الجامعة لم تتوصل لحل لتعديل قرار الجامعة بمنع التدخين داخل الحرم الذي بدأت تطبيقه رسميا هذا الشهر.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتحاد الطلاب كان على اتصال دائم بأعضاء لجنة التدخين منذ أغسطس الماضي من أجل إيجاد طريقة أفضل تجاه سياسة التدخين الجديدة".

وأوضح الاتحاد أن ممثليه جمعوا تعليقات من هيئة الطلاب في الأسبوع الأول من الفصول الدراسية بعد اجتماع مع عضو من لجنة التدخين، والتي نتج عنها لنا التوصية بتخصيص عدة مواقع في الحرم الجامعي لتكون بمثابة مناطق تدخين انتقالية لهذا الفصل الدراسي.

وتابع: "شعرنا بخيبة الأمل من اجتماع لجنة منع التدخين الذي عقد الأربعاء الماضي، والذي لم يأخذ شواغلنا أو توصياتنا في الاعتبار، وأثبت أن جميع المفاوضات في الأسبوعين الماضيين كانت مجرد مضيعة للوقت".

وأكد الاتحاد أنه سيواصل التعاون مع لجنة منع التدخين لإيجاد حل مناسب للطلاب.

وفي فبراير الماضي، أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مبادرة "حرم جامعي خالي من التدخين" لحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي تدريجيا. حيث بدأت الجامعة تطبيق المرحلة الأولى بالسماح بالتدخين فقط في عدة مناطق مخصصة في الحرم الجامعي.

وبدأت الجامعة، تطبيق المرحلة الثانية بداية سبتمبر الجاري، من خلال السماح بالتدخين فقط خارج بوابات المشاة بالجامعة.

وتعتزم الجامعة منع التدخين نهائيا داخل أسوار الحرم الجامعي مع احتفال الجامعة بعيدها المئوي في فبراير 2019.

وقالت الجامعة إنها ستوفر خدمة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين عبر مكتب الخدمات الطبية طوال أيام الأسبوع.

اقرأ ايضا

إطلاق مبادرة "حرم جامعي خالي من التدخين" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة