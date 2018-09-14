"أبو شقة": لا أسعى لإسقاط عضوية محمد فؤاد من البرلمان

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه لا صحة إطلاقاً لما يثار عن إرسال الوفد خطاباً يطلب فيه فصل نائب العمرانية محمد فؤاد، من البرلمان عقب قرار فصله من الحزب.

وأضاف أبوشقة في بيان اليوم الجمعة، أنه أرسل خطاباً للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يخطره فيه بقرار فصل النائب من الحزب، وهو إجراء إلزامي ينص عليه الدستور والقانون.

وأوضح أن إخطار رئيس مجلس النواب بقرار الوفد لا يعني أن الحزب يسعى لفصل النائب من البرلمان، مؤكدا أن المجلس هو صاحب القرار في هذا الشأن، ورئيس المجلس هو صاحب القرار فيما يتعلق بالإجراءات طبقاً للائحة.

وتابع رئيس الوفد: "كل ما أثير حول اتخاذي خطوات لفصل النائب هى مجرد شائعات، بل أنه عند اتخاذ أى إجراء من شأنه مناقشة عضوية النائب فى البرلمان تصويتاً أو بأى صورة سأمتنع عن التصويت، لأنني رجل قانون يحترم الدستور، وأتفهم جيداً الإجراءات واللوائح، كما أنني عملت بالقضاء وأعلم جيداً مبدأ حياد القاضي".

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