وزيرا خارجية اليونان وقبرص يصلان القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، والقبرصى نيكوس خريستوذليديس، في زيارة للقاهرة تستغرق عدة ساعات، يلتقيا خلالها سامح شكري وزير الخارجية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي، من استراحة كبار الزوار بالمطار، عقب وصولهم على طائرة خاصة.

من المقرر أن يناقش الوزيران، خلال زيارتهما للقاهرة عددًا من القضايا المهمة، منها العلاقات الثنائية بين اليونان قبرص ومصر والتعاون الثلاثى بين البلدين واليونان وقضايا الطاقة ومشكلة قبرص .

ويجرى الوزيران- خلال الزيارة- محادثات مع نظيرهما سامح شكرى حول العلاقات الثنائية بين أثينا ونيقوسيا والقاهرة والتعاون الثلاثى بين قبرص ومصر واليونان وقضايا الطاقة، ومشكلة قبرص والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والتطورات فى شرق البحر المتوسط ​​ومسائل إقليمية أخرى.