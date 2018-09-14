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    الأرصاد: أمطار خفيفة تلطف الجو بالسواحل الشمالية

    03:10 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    الأرصاد: أمطار خفيفة تلطف الجو بالسواحل الشمالية

    تعبيرية

    كتبت- مي مدحت:

    قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس معتدلة على أغلب الأنحاء خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا الجو خريفي معتدل بغالبية أنحاء الجمهورية.

    وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة بدأت تنكسر على جنوب الصعيد لتسجل 40 درجة، وأن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأيضاً على جنوب البلاد ومدينة حلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

    وأوضح أن "الأمطار ليس لها أي تأثير سلبي، بل بالعكس تلطف درجة حرارة الجو على السواحل الشمالية".

    الأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس سقوط الأمطار

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