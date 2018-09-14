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    البابا تواضروس يترأس صلاة تدشين كنيسة جديدة بنيويورك (صور)

    03:13 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
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    كتب- إسلام ضيف:

    ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، صلاة تدشين كنيسة الملكة هلانة، والملكة أناسيمون بنيويورك.

    وشارك في صلوات التدشين الأنبا دايفد، أسقف نيويورك، والأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر.

    كان البابا تواضروس وصل إلى المقر الباباوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية أمس الخميس، في بداية جولته الرعوية، المقرر لها أن تستمر مدة تزيد عن شهر.

    البابا تواضروس صلاة تدشين كنيسة نيويورك

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