البابا تواضروس يترأس صلاة تدشين كنيسة جديدة بنيويورك (صور)

كتب- إسلام ضيف:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، صلاة تدشين كنيسة الملكة هلانة، والملكة أناسيمون بنيويورك.

وشارك في صلوات التدشين الأنبا دايفد، أسقف نيويورك، والأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر.

كان البابا تواضروس وصل إلى المقر الباباوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية أمس الخميس، في بداية جولته الرعوية، المقرر لها أن تستمر مدة تزيد عن شهر.