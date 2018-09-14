سعفان يتابع صرف معاش مصري توفي في إيطاليا

القاهرة - أ ش أ:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب السيدة "سلوي.ع.أ.م" من محافظة الجيزة للحصول علي معاش زوجها المتوفي الذي كان يعمل في إيطاليا منذ عام 1977 وتوفي في عام 2014، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، والاطلاع علي ملف المواطن وجدنا أنه رغم التزامه بسداد عدد كبير من الأقساط التأمينية إلا أنه في آخر 5 سنوات قبل الوفاة لم يسدد أي أقساط في حين أن الحد الأدنى 156 قسطا في تلك الفترة، ولذلك فإن الأسرة لا تستحق معاشا، وحيث أن المواطن مؤمن عليه بعد عام 1996 فالأسرة تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة فقط لم تحدد قيمتها بعد.

وسوف يوافي مكتب التمثيل العمالي الوزارة بالمستندات المطلوبة لإبلاغها للأسرة لصرف المكافأة فورا، وإبلاغ السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بهذه الإجراءات .