"مستقر وأمطار خفيفة بالسواحل".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ(3) أيام المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تشهد طقسا مستقرا في غالبية أنحاء محافظات الجمهورية.

وقال عبدالعال، لـ"مصراوي" إن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيكون خريفيا لطيفا على أغلب الأنحاء، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء، لافتاً إلى أن درجات الحرارة بمعظم الأماكن في معدلها الطبيعي.

ونوه إلى أن الطقس مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن استقرار سرعة الرياح، وثبات درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية : 30-31

القاهرة والوجة البحري: 33 -34

جنوب سيناء وشرم الشيخ: تتراوح بين 36-37

جنوب الصعيد: 39-40