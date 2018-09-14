تفاصيل الاجتماع الدوري لبرنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن الوحدة عقدت الاجتماع الدوري الشهري لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والمُمول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار، لمناقشة موقف تقدم الأعمال بالبرنامج، والمشاكل التى تعوق تنفيذ البرنامج في المواعيد الزمنية المحددة.

ومن جهته قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن الاجتماع شدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات تؤثر على مواعيد التنفيذ، وضرورة وضع جدول زمني مُعدل لتدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية، واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فوراً فى الإجراءات التصحيحية، وتنفيذ البرنامج الزمني المُعدل.

وأشار إلى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي عرضت موقف تقدم الأعمال بالبرنامج، شاملاً أعمال التصميمات، وإعداد مستندات الطرح، والعقود الجاري طرحها، وكذلك العقود الجارى تنفيذها بمعرفة شركات المقاولات المُنفذة تحت إشراف استشاريي دعم التنفيذ، مضيفا أن العرض التقديمي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي أقر ترسية 13 عقداً من إجمالي عقود البرنامج، والبالغ عددها 59 عقداً بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه، وجارٍ طرح وتقييم 18 عقداً آخر بحجم استثمارات قدره 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 28 عقداً من المُخطط طرحها وترسيتها بنهاية 2018.

وأوضح إسماعيل أنه حضر الاجتماع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، ورؤساء وحدات إدارة التنفيذ (PIU)، وممثلو استشارى دعم التنفيذ للشركات الـ3 (تحالف محرم باخوم ومركز بحوث الإسكان والبناء – مكتب طلعت وإمام – مكتب انفيروكونسلت)، وممثلي شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ البرنامج فى المحافظات الـ3 المعنية بالبرنامج (تحالف أبناء حسن علام وفيوليا – الشركة الدولية – شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح – شركة طنطاوى للمقاولات – شركة عبد الرازق للمقاولات – شركة رينكو)، واستشارى إدارة البرنامج، وعدد من ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.