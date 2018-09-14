وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤكدان ضرورة توعية المواطنين لمواجهة الإرهاب

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية محاربة الشائعات وتصحيحها للمواطنين، وعقد ندوات توعوية للمواطنين، والحس على نبذ العنف، ونشر السلام، وتوعية المواطنين بما يحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف سقوط الدولة، وأهمية الوقوف صفا واحدا لمساندة الدولة، خاصة وأنها تخوض حربا ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بأئمة المساجد في القاهرة، بديوان عام محافظة القاهرة، ضمن لقاءات توعية الأئمة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الوسطى بالوزارة في مختلف محافظات الجمهورية؛ لإطلاعهم على خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني، ومناقشة جميع القضايا المتصلة بالدعوة والعمل الإداري وأعمال البر وخدمة المجتمع.