"مدبولي": استثمارات مدينة السادات بلغت 6.838 مليار جنيه

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي الاستثمارات بمدينة السادات وصلت 6.838 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات خطة العام المالي 2018/2019، 1.436 مليار جنيه، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 8520 وحدة سكنية (426 عمارة) بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، بتكلفة 1.14 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 3920 وحدة سكنية أخرى (196 عمارة).

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن 7 مبان خدمية نفذت بالمدينة، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعى، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي، وحضانتان، وسوق تجارية، ووحدة صحية، ومسجد)، وجارٍ تنفيذ 8 مبان خدمية أخرى، وهى (مدرسة للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ووحدة صحية، و3 مساجد، وملعبان ثلاثيان).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جرى تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية، وجارٍ تنفيذ البنية التحتية لمنطقة التوسعات الـ 70 ألف فدان، حيث انتهت أعمال المرحلة الأولى (خطوط المياه الرئيسية المغذية لهذه المناطق)، وتم الانتهاء من أعمال المرافق لمناطق الإسكان الاجتماعي بحى الزيتون، وجارى تنفيذ أعمال المرافق بحى الزيتون مرحلة (2، 3)، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، وحى النخيل مرحلة رابعة، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %.

وبالنسبة لحي الروضة (1، 2) بلغت نسبة الإنجاز 50 %، وانتهت أعمال الأسفلت للمنطقة س34، وبلغت نسبة الإنجاز 95 %.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارى حالياً رفع كفاءة تحديث أعمدة الإنارة بشوارع مدينة السادات، منها 130 عموداً بأشكال ديكورية جديدة، وباستخدام لمبات الليد الموفرة للكهرباء، بنسبة تعادل 60 % بشارع جمال عبد الناصر، والذي يُعد أحد الشوارع المحورية بالمدينة، وجارٍ تنفيذ محطتي محولات بالحى المتميز، ومنطقة المطورين، وبلغت نسبة الإنجاز 12 %، وتنفيذ طرق المطورين مرحلة ثانية، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، وتنفيذ أعمال الأسفلت بالحى المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى تنفيذ 33 مبني خدمي، ما بين مدارس للتعليم الأساسي، والثانوي، وحضانات، ووحدات صحية، ومركز شباب، وملاعب، وجارٍى طرح إنشاء مستشفى جامعى سعة 158 سريراً بالمحور المركزى الجديد، وتم الانتهاء من توريد وتركيب نجيلة جاهزة لبعض المزروعات بحى الزيتون (عمارات الاسكان الاجتماعى).

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