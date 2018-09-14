وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد جولة إفريقية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، سامح شكري، وزير الخارجية، عائدًا من العاصمة الإثيوبية أديس

أبابا، عقب مشاركته في اجتماعات إصلاح المفوضية الإفريقية، والتي أعقبها زيارة إلى العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأنهيت إجراءات وصول الوزير، من استراحة كبار الزوار بالمطار، عقب وصوله عائدًا على الطائرة الأثيوبية،

بعد إنهاء جولته الإفريقية.

وشارك شكري في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في أديس أبابا، بهدف

بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

نقل وزير الخارجية، خلال زيارته رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الإريتري، أسياس أفورقي،

تستهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة، والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.