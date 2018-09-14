شبورة ورياح مثيرة للرمال وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة

القاهرة- مصراوي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا للرياح، مثيرًا للرمال والأتربة، مع أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وأقصى غرب البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن طقس الغد يشهد ظهورًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في جميع المحافظات:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 19 30

السلوم 20 30

سيوة 21 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 28

العريش 21 30

رفح 20 30

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 32

رأس سدر 24 33

نخل 19 31

نويبع 26 35

طابا 20 32

كاترين 16 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 23 34

أسيوط 22 34

سوهاج 24 36

قنا 24 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 30 38

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 30 36

حلايب 31 36