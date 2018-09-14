مصر تشارك في اجتماع "إدلب" بجنيف والأهلي يلاقي حوريا الغيني.. ضمن أخبار متوقعة اليوم

القاهرة- مصراوي:

يعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، في جنيف، اجتماعا مع المجموعة المصغرة لسوريا، التي تضم مصر، لمناقشة ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، وبحث تطورات الأزمة السورية خاصة الوضع بإدلب، كما يشارك المنتخب المصري لكرة السلة نظيره التونسي في إطار تصفيات بطولة العالم، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:.

يعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، في جنيف، اجتماعا مع المجموعة المصغرة لسوريا، التي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومصر والسعودية والأردن؛ لمناقشة ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، وبحث تطورات الأزمة السورية خاصة الوضع بإدلب

القاهرة

تختتم الشركة الوطنية (مصر للطيران) جسرها الجوي لموسم حج هذا العام، بوصول آخر أفواج الحج إلى أرض الوطن على متن 6 رحلات جوية قادمة من مطار المدينة المنورة تصل جميعها إلى مطار القاهرة الدولي، عدا رحلة واحدة تصل إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

مباراة مصر وفنلندا في الدور الثالث والأخير من منافسات المجموعة الأفروأوروبية الثانية لكأس ديفيز للتنس على ملاعب نادي الجزيرة، لمدة يومين، ويتأهل الفائز إلى المجموعة الأفروأوروبية الأولى من كأس ديفيز.

يلتقي المنتخب المصري لكرة السلة، مع نظيره التشادي، في إطار مباريات تصفيات كأس العالم بتونس.

الخرطوم

يؤدي أعضاء الحكومة السودانية الجديدة القسم أمام الرئيس عمر البشير في القصر الرئاسي ، ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد مساء الأحد المقبل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالخرطوم.

جنيف

يعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، في جنيف، اجتماعا مع المجموعة المصغرة لسوريا، التي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومصر والسعودية والأردن؛ لمناقشة ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، وبحث تطورات الأزمة السورية خاصة الوضع بإدلب.

كوناكري

يلتقي فريقا الأهلي وحوريا كوناكري الغيني، في السادسة مساء (بتوقيت القاهرة)، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا.