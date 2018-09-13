نقيب الفلاحين: زراعة 500 ألف فدان قطن العام المقبل ترشيدًا لاستهلاك المياه

كتبت- سحر عزام:

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إنه سيتم زراعة أكثر من 500 ألف فدان قطن بدءًا من العام المقبل، وذلك في ظل الاتجاه العام للدولة بترشيد المياه.

وأضاف "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن هناك تطور إيجابي في زراعة القطن في مصر وذلك من خلال زراعة 220 ألف فدان العام الماضي و336 ألف فدان العام الجاري مقارنة بـ100 ألف فدان في السنوات الماضية.

وتابع، أن الفلاحين لا يقبلون المساس برمز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "إحنا صابرين مع هذا الراجل، لأننا نرى ضوء في نهاية النفق".