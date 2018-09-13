بسنت فهمي: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة وعلينا خفض حجم الديون

كتبت- سحر عزام:

قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري ويومي المؤشرات الاقتصادية والمعوقات التي تواجه المستثمرين والحلول لهذه المعوقات.

وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أن مصر تواجه تحديا اقتصاديا كبيرا والمتابعة الدورية مهمة جدا لحل المشاكل الاقتصادية بصورة فورية، لافتًا إلى أهمية الاستثمارات في مصر بعد القروض التي حصلت عليها الدولة لإحداث نمو اقتصادي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية خفض حجم الدين وحسن إدارة الديون واعتماد أسعار تنافسية للمرور في قناة السويس مع التغير المناخي وذوبان الجليد في الشمال.