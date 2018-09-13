​اللبنانية منى المذبوح تغادر إلى بيروت بعد إطلاق سراحها

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، اللبنانية منى المذبوح عائدة إلى بلادها بعد إطلاق سراحها من سجن القناطر.

وذكرت مصادر أنه سلطات المطار أنهت إجراءات سفر المذبوح على طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، وسط حراسة أمنية.

كانت محكمة مستأنف مصر الجديدة، قضت بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة مع وقف التنفيذ، مع تأييد تغريمها 40 ألفا و700 جنيه، فى اتهامها بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".