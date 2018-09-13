عمرو أديب: تركي آل الشيخ ساعدني للانضمام لـ"إم بي سي"

كتب - معتز عباس:

أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته بالانضمام لمجموعة قنوات "MBC" لتقديم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، مؤكدًا أن حلمه تحقق بالانضمام لمحطة فضائية إمكانياتها كبيرة وتعد الأكبر في الوطن العربي.

ووجه "أديب" خلال حوار خاص لبرنامج "نشرة الرابعة"، المذاع على قناة "العربية"، اليوم الخميس، الشكر لتركي آل الشيخ وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية، قائلًا: "كان له الفضل بتقديمي للقناة وساعدني وأخد بإيدي ووصلني إلى أعتاب المجموعة.. باقة ورد وتحية مني ليه، وإن شاء الله نشوفه قريب في الحكاية".

وأضاف أن السبت المقبل في تمام الـ10 مساءً من القاهرة ستبدأ أولى حلقات البرنامج، والتي تمتد لنحو 3 ساعات، مشيرًا إلى أنه قدم مقترح لزيادة الحلقة الأولى لنصف ساعة أخرى.