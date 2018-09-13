"مصر للطيران" تشارك في معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر

كتب- طه عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران بجناح متميز في معرض OTDYKH Leisure 2018 للسياحة والسفر، المُقام في العاصمة الروسية موسكو، وتنتهي فاعلياته اليوم بحضور 861 عارضًا من 85 دولة و180 متحدثًا في 30 ورشة عمل.

يضم المعرض ممثلين عن كبرى شركات الطيران العالمية ومنظمي الرحلات و شركات السياحة العالمية.

جاءت مشاركة الشركة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية والمكتب السياحي المصري في روسيا الاتحادية، حيث عقد ممثلو الشركة وقطاع الكرنك للسياحة العديد من اللقاءات الناجحة مع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السياحة بروسيا.

يعد المعرض فرصة جيدة للتعريف بخدمات مصر للطيران والسوق السياحي المصري بعد توقف دام لأكثر من عامين.

يذكر أن الشركة تسير حاليًا 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس.